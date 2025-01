Salernotoday.it - Cade grosso albero a San Severino, chiusa e poi riaperta la strada

Leggi su Salernotoday.it

E' stata ripristinata la circolazione, in via Pizzone, all'altezza Rione Regina Pacis, a Mercato San, dove a causa delle raffiche di vento era caduto un. Resta, tuttavia, materiale accumulato ai lati della, come sottolinea l'Epi Odv Soccorso e Protezione Civile. Si.