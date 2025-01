Sport.quotidiano.net - Brescia, pari anche con la Sampdoria: quinto di fila per Bisoli. Ma la squadra cresce

pareggio in altrettante partite per Pierpaoloalla guida del. La combattuta sfida con latermina con un 1-1 dalle molteplici “facce” per le Rondinelle, che, da un lato, possono gioire per avere raddrizzato una gara così delicata che li ha visti andare al riposo in svantaggio, mentre dall’altra, pur mantenendo tre punti di vantaggio sulla zona calda della classifica (chiusa proprio dai blucerchiati), non nascondono una certa delusione per non essere riuscite ad operare il sorpasso durante un generoso forcing finale. Un epilogo che, oltre a sancire il pareggio definitivo tra le due contendenti, ha riservato ai padroni di casa un’altra “tegola”, visto che, a partita terminata, Moncini si è attardato a protestare con l’arbitro, rimediando l’espulsione che sabato prossimo costringerà la formazione biancazzurra a recarsi a Bari praticamente senza attaccanti, vista la contemporanea assenza per squalifica di Borrelli, Juric e, appunto, dell’ex spallino.