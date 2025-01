Anteprima24.it - Borrelli, al fianco di Dampha per avere giustizia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Una vittima innocente della follia criminale della nostra città. Una vicenda assurda di cui praticamente non si è parlato. Presto andrò a fargli visita in ospedale per mostrargli tutta la mia vicinanza e solidarietà per quanto gli è accaduto. Mi batterò al suoaffinché sia fattae il criminale che gli ha sparato venga assicurato alla. Forza, la Napoli per bene è con te”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, a proposito del ferimento del giovane gambiano di 26 anni.L'articolo, aldiperproviene da Anteprima24.it.