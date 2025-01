Pronosticipremium.com - Bologna-Roma, probabili formazioni: Ranieri non cambia l’undici iniziale

Messa in archivio la grande serata del derby, con un bagaglio di fiducia e buone sensazioni da portarsi dietro, laè chiamata a trovare continuità e soprattutto dare risposte in trasferta. Il rendimento esterno dei giallorossi continua infatti ad essere di difficile comprensione, con una vittoria che manca ormai da aprile, per una squadra che lontano dall’Olimpico sembra perdere le proprie certezze. Contro il Milan la prestazione è stata confortante ma stasera, alle 18, serviranno solamente i tre punti.La formazione diaffronterà il, reduce dalla sconfitta casalinga per 3-2 con il Verona, che ne ha rallentato la corsa dopo le tre vittorie nelle ultime quattro partite. Una partita per nulla semplice che dovrà essere approcciata nel migliore dei modi, soprattutto viste le prestazioni al Dall’Ara degli ultimi anni.