Ilfattoquotidiano.it - “Basta, si rifaccia una vita senza pensare a me. Alla sua età opterei per una badante”: Maria Teresa Ruta non prende benissimo le affermazioni dell’ex Amedeo Goria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, ex marito e moglie, sono protagonisti di uno scambio sul settimanale Nuovo. Uno scambio d’amore? Non proprio.ha infatti dichiarato di sentirsi solo, di volere una qualcuno accanto e ha spiegato che la sua donna ideale “dovrebbe essere come la mia ex,”. Peccato che la conduttrice, prossima all’ingresso nella casa del Grande Fratello, non l’abbia presa. Innamorata del suo compagno, il produttore Roberto Zappulla con il quale vive da 19 anni,ha parlato sempre con Nuovo ed è andata ‘dritta’: “Non sono certoche fanno bene al mio uomo. Credo che sia arrivato il momento perdi lasciarsi alle spalle la nostalgia e di rifarsi unapiùa me. Quando si invecchia si dicono tante sciocchezze“.