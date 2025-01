Lanazione.it - Vernio, inaugurata la scuola media Dante Alighieri

Leggi su Lanazione.it

, 11 gennaio 2025 – È stata davvero una festa quella di stamani all’istituto comprensivo Pertini per inaugurare ufficialmente gli spazi ristrutturati dellasecondaria inferiore “”, dove i ragazzi sono rientrati lunedì 7 gennaio. Insieme a una vera e propria folla di ragazzi e genitori la sindaca Maria Lucarini, la dirigente scolastica Marcella Panariello e l’ex sindaco Giovanni Morganti che ha iniziato e seguito i lavori, hanno tagliato il nastro in un clima di grande partecipazione. A benedire la nuova struttura il vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini, che questa mattina aha presieduto la celebrazione dell'Inizio del Giubileo in Val di Bisenzio nella pieve di S. Ippolito e Cassiano. Con grande emozione per il traguardo raggiunto la sindaca ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un lavoro complesso e articolato, che oggi garantisce ai ragazzi di frequentare edifici totalmente adeguati sotto il profilo sismico.