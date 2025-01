Unai Emery saluta lo spirito dei giocatori dell’Aston Villa nella fortezza dopo la vittoria della FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-11 01:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il tecnicoera soddisfattolotta mostrata dai suoiin rimonta contro il West Ham in FA Cup.Ins si sono ritrovati sotto 1-0 all’inizio grazie al gol di Lucas Paquetà, ma hanno mostrato resilienzaripresa ribaltando la situazione a loro favore.Amadou Onana ha segnato il pareggio al 71? prima che Morgan Rogers realizzasse il golcinque minuti.Nel complesso l’allenatore spagnolo è soddisfatto, ma ha anche detto che c’è margine di miglioramentoaver subito di nuovo un gol.Ha detto: “Felice, ma stavamo cercando di fissare l’obiettivo di non subire gol facili, ma lo abbiamo fatto di nuovo presto.