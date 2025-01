Ilfogliettone.it - Tragedia a Roccaraso: militante di Fi cade dal quarto piano di un albergo. Tajani annulla la convention

Leggi su Ilfogliettone.it

Unaha scosso la località sciistica di, in provincia dell’Aquila, dove Luca Palmegiani, un giovane di 25 anni edi Forza Italia, è deceduto dopo essere precipitato daldi un. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, durante l’evento “Azzurri in vetta” organizzato dal partito a Rivisondoli.Luca Palmegiani, assistente parlamentare per la Moratti in Europa e originario di Latina, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila con un’ambulanza da Castel di Sangro, poiché le condizioni meteorologiche non permettevano l’uso dell’elicottero. Nonostante il pronto intervento, le sue condizioni erano troppo gravi, e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.Luca PalmegianiSecondo le prime informazioni, l’incidente sembrerebbe essere stato un gesto volontario.