Talvolta è dalle crisi che si rinasce. Ma serve il coraggio di osare

Riccardi La Francia, per la politica, e la Germania, per l’economia, per anni hanno dettato l’agenda europea, con la loro leadership. No a statuto ed esercito comune (Francia), no a incrementi di debito pubblico (Germania). Ovvero decisioni capestro sulla Grecia (entrambe). Per fare qualche esempio. Il sistema elettorale in vigore nei due Paesi ha consentito importante stabilità, che ora vacilla. Macron, nel segno di De Gaulle, aveva ripristinato grandeur e ottimismo. Paese sicuro ed attrattivo per gli investimenti esteri, ora in fuga o alla finestra in attesa di tempi migliori. Denari in espatrio verso cucce più confortanti. I sudditi non credono più al loro “Presidente“ autonominatosi novello bonapartista imperatore. Sono apatici, mancanti di, poco sereni in un tetro pessimismo.