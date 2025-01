Sport.quotidiano.net - Spal, sono tre punti d’oro. A Lucca ci pensa Ante7

A quasi 52 anni di distanza dall’ultima volta, latorna a vincere allo stadio Porta Elisa, battendo la Lucchese in uno scontro diretto fondamentale per uscire dalle sabbie mobili. Biancazzurri avanti con doppietta di Antenucci a fine primo tempo, poi i padroni di casa acciuffano il pareggio con Quirini e Magnaghi, ma una stoccata di D’Orazio regala tre. Mister Dossena non prescinde dal 4-3-3, cambiando però un po’ a sorpresa due pedine. Il ritorno in campo dal primo minuto di Nador era previsto, ma nel cuore del centrocampo: il togolese invece viene schierato al centro della difesa a quattro. Senza lo squalificato El Kaddouri e il febbricitante Buchel, l’allenatore rinuncia nuovamente a Radrezza e lancia Awua nell’inedito ruolo di regista dopo oltre due mesi ai box. I biancazzurri iniziano subito col piede giusto: Rao lavora un buon pallone sulla sinistra e scarica per Mignanelli che di prima crossa sulla testa di Bidaoui, la cui zuccata non inquadra la porta.