Oasport.it - Rugby, le Fiamme Oro conquistano le semifinali di Coppa Italia. Il Petrarca chiude primo nel gruppo 1

Leggi su Oasport.it

Si è disputato oggi il quinto e ultimo turno della prima fase delladella Serie A Elite di. Con treste già decise (ValoEmilia,Padova e Rovigo), in palio l’ultimo posto utile nello scontro diretto traOro e Viadana. Nel girone 1, invece, ilaveva nel mirino ilposto finale. Ecco come è andata.Come detto, nel girone 1 i giochi erano già fatti, con ValoEmilia ePadova qualificate per le. C’era, però, da decidere chi avrebbe conquistato la vetta, con il Valoche non giocava questo weekend e i veneti staccati di soli due punti. E con il netto successo per 7-42 in casa dei Lyons Piacenza i padovani chiudono alposto, con il Valosecondo.Più interessante la situazione nel girone 2, dove solo il Rovigo aveva la certezza di un posto in semifinale.