Spettacolo.periodicodaily.com - Revman, L’Amicizia, la Legalità e la Musica per Unire e Ispirare in “L’Amicizia E’ Una Cosa Seria”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

, il poliziotto rapper che abbatte i muri dell’odio, apre il 2025 con tre progetti tra riflessione e ispirazione, e sono due nuovi singoli in uscita a gennaio e il suo primo libro autobiografico, “Un Viaggio trae Ispirazione”. Con il brano “è una”, disponibile dal 13 gennaio,racconta in rima il valore delle relazioni interpersonali. Mentre con “Legittima Difesa”, disponibile, dal 25 gennaio, affronta il tema del cyberbullismo, trasformando le critiche in occasioni e spazi di dialogo. Il suo libro, in uscita a marzo, mostra un lato più intimo.Un Nuovo Capitolo per, il poliziotto rapper, inizia il 2025 con una serie di progetti che mescolano, messaggi die riflessioni sulla vita.