Superguidatv.it - “Ora o mai più”, intervista esclusiva ad Antonella Bucci: “Con Eros Ramazzotti ci sentiamo spesso. La pressione generata dal successo mi ha portato ad abbandonare la musica”

Dopo una lunga assenza dalla scenale,torna in televisione. La cantante è una delle protagoniste della nuova edizione di “Ora o mai più“, il programma condotto da Marco Liorni in onda da sabato 11 gennaio in prima serata su Raiuno. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota inin occasione della conferenza stampa di presentazione del programma.“Ora o mai più”,adha rivelato di aver accettato di partecipare al programma proprio perché l’ingrediente fondamentale è lae poi ha parlato delle sue sensazioni a poche ore dal debutto: “La sensazione che provo è di una grande felicità e grande gioia. Non so se sia un’occasione di rilancio, penso a divertirmi e a fare”.Sul rapporto con gli altri concorrenti ha dichiarato: “Mi sto trovando bene, si è creata una bella energia”.