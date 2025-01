Lanazione.it - “No al piano commerciale”. La Querce raccoglie firme: “Il verde non si sacrifica”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 11 gennaio 2025 – Una petizione per dire no a nuove cementificazioni a La. E’ quella che ha promosso un folto gruppo di cittadini della frazione, che si sta mobilitando per la tutela dell’ambiente e del cittadino, in merito all’attuazione delche prevederebbe la creazione di una nuova areae di due parcheggi al posto di aree apubblico. Costruzioni che insisterebbero su via Firenze, altezza del bar Papillon e su via Bresci. “Siamo contrari a nuove costruzioni in generale – spiegano i cittadini– perché portano via tantopubblico e questo fa solo male all’ambiente oltre che alla nostra salute, però se è proprio necessario realizzare quest’opera che si cambi la collocazione e si mettano d’accordo tutti, cittadini e commercianti”. Nella petizione si contesta che le nuove costruzioni previste sottrarranno residenti una grande zona ache non potrà essere compensata dalle nuove piantumazioni previste su via Bresci e l’aggravamento dei disagi del traffico su via Firenze dopo il restringimento delle carreggiate.