Movida molesta arriva lo stop agli alcolici

Civitanova Marche, 11 gennaio 2025 – Risse e, ma anche gli allarmanti episodi di incendi ai danni di locali e chalet della costa. Questi i temi al centro di un incontro che si è svolto ieri a Palazzo Sforza tra il prefetto Isabella Fusiello e il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica. In arrivo un’ordinanza per limitare la somministrazione di bevande alcoliche e il potenziamento dei controlli. “Ci sono due situazioni, che sono state oggetto di discussione nel corso di un comitato tenuto l’altro giorno in Prefettura: il discorso dellae quello degli incendi ai locali estabilimenti sul lungomare. Di quest’ultimo si sta occupando la magistratura – ha spiegato il prefetto, al termine dell’incontro in Comune –. Sullae sulle situazioni che spesso accadono, come le risse, con il sindaco abbiamo deciso di implementare ulteriormente i servizi, coinvolgendo anche i gestori dei locali.