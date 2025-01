Agi.it - Militante di Forza Italia precipita dall'hotel di Roccaraso, Tajani annulla la convention

AGI - Cade dal quarto piano di un albergo di, in provincia dell'Aquila, dove si trovava per partecipare all'evento di'Azzurri in vetta' che si sta tenendo alla vicina Rivisondoli. Luca Palmegiani, di 25 anni,pontino del partito, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il giovane avrebbe pubblicato dei messaggi di addio sul suo profilo Instagram, annunciando di voler compiere l'estremo gesto. Il 25enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila, ma le sue condizioni erano disperate. Sul posto i carabinieri per ricostruire il fatto.ta la"Il nostroLuca purtroppo non ce l'ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche, senza interventi esterni. Sono in corso le indagini". Il drammatico annuncio, con la voce rotta'emozione, arriva da Antoniodal palco della kermesse di'Azzurri in vetta'.