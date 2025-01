Ilrestodelcarlino.it - Mega rissa tra due gruppi amici allo chalet. Un avances avrebbe fatto scattare la scintilla

Un apprezzamento non gradito a una ragazza e poi anche l’alcol di cui tutti nero abusato avevafinire nel sangue una serata tra, di duediversi, trascorsa a un party organizzato ai giardini pubblici Regina Margherita. Nelloerano volati calci, pugni, spintoni, e il bilancio era stato di due giovani rimasti feriti. Ad affrontarsi in un ring a cielo aperto, la notte del 3 settembre del 2021, erano stati un gruppo di fabrianesi e un gruppo di maceratesi, di Castelraimondo. In nove sono finiti a processo peral tribunale dorico. Due faranno l’abbreviato il 24 aprile davanti al giudice Roberto Evangelisti, gli altri sette sono a dibattimento con il giudice Pietro Renna, difesi dagli avvocati Ruggero Benvenuto, Francesca Mancinelli. Giovanni Chiarella, Claudio Alianiello e Silvia Roccoletti, Ieri hanno sfilato i primi testimoni.