Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0011.25 Subito 0.08 di vantaggio per Ortlieb al primo intermedio, che diventano ben 0.53 al secondo. Occhio.11.24 Laura Gauche è terza a 9 centesimi da Lie. Adesso arrivano le migliori, ovvero i pettorali dal 6 al 15. Tocca all’austriaca Nina Ortlieb.11.23 Gauche paga 0.17 al primo rilevamento e 0.09 al secondo.11.22 Lie sbaglia nel finale, ma è comunque in testa con 0.03 su Suter. Sono ancora discese interlocutorie. Adesso la francese Laura Gauche.11.21 La scandinava al primo intermedio è avanti di un decimo, al secondo di 22 centesimi. Fa paura.11.19 La statunitense è avanti di 0.