LIVE – Milano-Cuneo 3-0 25-15 25-23 25-22 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per la quarta giornata di ritorno diA1di. Dopo la vittoria in Portogallo nell’impegno infrasettimanale di Champions League, Orro e compagne scendono sul campo di casa per affrontare la sfida che apre questo nuovo turno di regular season. La squadra di Stefano Lavarini vuole rialzare la testa dopo la dolorosa sconfitta al tie-break a Novara di domenica scorsa per rimanere in scia alle migliori tre della classifica. La Numia Veroperò non deve commettere l’errore di sottovalutare l’avversario.Dall’altra parte della rete c’è, infatti, la Honda Oro, che già nella gara di andata aveva trascinatoal quinto set. Le ragazze di coach Lorenzo Pintus sono cresciute molto rispetto ad inizio stagione e stanno vivendo un buon momento di forma.