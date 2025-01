Ilgiorno.it - La Lombardia finisce sotto zero: fredde correnti polari e rischio maxi gelate. Ma poi cambia tutto: meteo “impazzito”

Milano, 11 gennaio 2025 – Dimenticate le temperature miti dei giorni tra Natale e Capodanno e – qualora non lo aveste già fatto – tirate fuori sciarpe, guanti e cappelli: sullasono pronte ad arrivare. Se negli scorsi giorni non sono mancate le nevicate su Alpi e Prealpi, che hanno imbiancato in particolare la Valtellina, a partire dalla giornata odierna a farla da padrone sarà il freddo. Domenica 12 gennaio sarà una giornata sostanzialmente soleggiata con rinforzo del vento in mattinata sulle Alpi, temperature in ulteriore calo per l'arrivo di aria fredda da nordest nelle prime ore. E la prossima settimana? Lunedì 13 gennaio e martedì 14 gennaio il Nord Italia sarà interessato da un anticiclone sull'Europa Centrale ma in presenza diorientali, a tratti fresche ed umide: tempo stabile con qualche annuvolamento,al primo mattino, rinforzi di vento lunedì.