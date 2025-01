Panorama.it - La falla dell'energia green

Un piccolo granello di sabbia potrebbe inceppare gli ingranaggi del Pnrr e bloccare il flusso di rate miliardarie destinate all’Italia. Piccolo, perché non dovrebbe essere difficile convincere la Commissione a soffiarlo via. Ma anche grande, perché riguarda un settore fondamentale del sistema energetico nazionale: l’idroelettrico, una fonte non inquinante che ha un peso notevole nella produzione di elettricità.Negli ultimi 12 mesi (dati Terna) le centrali idroelettriche hanno immesso nella rete oltre 54 Terawattora, che rappresentano il 20,2 per centoa produzione elettrica nazionale. Grazie alle sue dighe e agli impianti lungo i fiumi, l’idroelettrico è la prima fonte «» con una quota del 41,8 per cento sul totalee rinnovabili. Tra l’altro sempre più strategica con la diffusione del solare, perché può svolgere un ruolo di «batteria» quando c’è un eccesso di produzione di elettricità, se dotata di due bacini ee pompe per trasportare di nuovo in alto l’acqua.