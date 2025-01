Lanazione.it - Insegnante senza stipendio, fa causa al ministero e vince: ma da un anno attende i soldi

Grosseto, 11 gennaio 2025 – Sta aspettando da più di unche ildell’istruzione le paghi le sue spettanze per le supplenze in tre anni scolastici, dal 2020 al 2023.che è stato condannato dal giudice del Lavoro di Grosseto a corrisponderle quasi quattromila euro. Una cifra irrisoria, potrebbe sembrare, ma che ’pende’ dal 10 gennaio dello scorso, giorno in cui è stata emessa la sentenza. Non solo. Oltre al pagamento delle spettanze, ilè stato condannato anche a riconoscere all’precaria il beneficio economico previsto dalla ’Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istruzioni scolastiche’. Altri 1.500 euro che si aggiungono ai quasi duemila euro di stipendi. Ma ad oggi il dicastero dedicato all’istruzione non ha mosso un euro a favore dell’, tanto che i suoi legali hdovuto ricorrere ai giudici del Tribunale amministrativo regionale di Firenze per smuovere le acque.