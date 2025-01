Helena è sconvolta non se l’aspettava Grande Fratello Pamela spiffera tutto a Ilaria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per la gioia dei fan e dei concorrenti,Petrarolo è rientrata nella casa delnel corso della puntata più discussa di questa edizione. Uscita per risolvere alcune faccende di famiglia, è tornata dai suoi coinquilini per rimanere. E nelle ultime ore è tornata protagonista per una confidenza ricevuta daPrestes che ha subito riportato alla sua ex socia,Galassi.Confidandosi conha svelato il suo punto di vista su Zeudi Di Palma edPrestes. Secondo la ex di Non è la Rai, la Miss Italia aveva già “puntato” la modella brasiliana fuori dalla Casa del. Senza contare che nello stesso frangente Zeudi ha confessato adche inizialmente le piaceva Javier. La Prestes è rimastada questa affermazione.Leggi anche: “Jessica aveva ragione”.