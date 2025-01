Gara da 24 milioni Il campo rom chiude bando per svuotare Castel Romano

Iltempo.it - Gara da 2,4 milioni. Il campo rom chiude, bando per svuotare Castel Romano

Il Comune vuolere ilnomadi die lo farà entro ottobre 2026. Il dipartimento Politiche sociali e Salute ha indetto undi, per un importo complessivo di circa duee 398 mila euro, finalizzato alla realizzazione di azioni di accompagnamento e inclusione per il superamento del villaggio attrezzato di. Si tratta di uno dei principali insediamenti della Capitale, dentro cui vivono 439 persone di etnia rom, sinti e camminanti. Un villaggio attrezzato che il Comune promette di smantellare da diversi anni, senza mai riuscirci. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata grazie a un «Piano d'azione cittadino» che prevede lo smantellamento dei villaggi attrezzati entro il 2026, che si aggiunge aldistesso, che rientra in una strategia più ampia per il superamento del “«Sistema campi» di Roma Capitale.