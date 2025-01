Zonawrestling.net - FOTO: Alexa Bliss stuzzica i fan sul suo ritorno

è assente dalla WWE ormai da molto tempo. L’ultima sua apparizione risale alla Royal Rumble del 2023 quando venne sconfitta da Bianca Belair in un match con in palio l’allora Raw Women’s Title. Da tempo si parla del suoe secondo alcune fonti il team creativo WWE starebbe lavorando a piani che la riguardano. La 5 volte campionessa mondiale hato nuovamente i fan via social.Quando la rivedremo?Tramite un post su Instagram,hato nuovamente i fan sul suoin azione. Nel post, privo di didascalia, la vediamo in posa con la sua celebre bambola Lily. Ciò è bastato a scatenare i fan che hanno invocato il suo. La Royal Rumble, ormai vicina, potrebbe essere la prima giusta occasione per rivederla. Qui sotto l’immagine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lexi Cabrera (@wwe)