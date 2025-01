Liberoquotidiano.it - Clima: Fratoianni, 'Meloni riferisca su azione governo, piano 2023 è fermo'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "I dati di Copernicus resi noti in questi giorni sull'aumento della temperatura del nostro Pianeta sono spaventosi: siamo già oltre gli accordi di Parigi, siamo tutti in pericolo perché gli effetti di ulteriori aumenti sono incalcolabili e probabilmente ingestibili. Oggi in Italia tutti sono informati sull'ammontare dei tagli ai bilanci dei pompieri della California. Ma cosa si sa delle azioni che il nostro Paese sta finanziando per proteggerci dagli eventi meteorologici estremi e dagli effetti del cambiamentotico? Niente". Lo scrive su Facebook Nicoladi Avs."Ilha approvato undi adattamento ai cambiamentitici a dicembre, ma - prosegue il leader di SI - che punto è la sua attu? È ad un punto, senza attenzioni e senza finanziamenti.