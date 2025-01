Inter-news.it - Clamoroso Napoli, Conte conferma: «Kvaratskhelia ha chiesto la cessione! Deluso»

Leggi su Inter-news.it

Clamorosa la notiziata da Antonioin conferenza stampa riguardo la situazione mercato legata a Khvicha(in trattativa col PSG). L’esterno georgiano potrebbe dunque lasciare presto la Serie A.VIA DAL– Antonioin conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona, annuncia il possibile addio di: «Non amo dire bugie. Stiamo parlando di un calciatore importante e che quest’estate quando ho parlato con il presidente hocome certezza tecnica. Ho preteso che alcuni giocatori venisseroti e Khvicha era uno di questi, considerando che l’intenzione del giocatore era di essere ceduto e non era l’unico. Sei mesi fa il lavoro che ho dovuto fare è stato cercare di convincere i giocatori per me fondamentali a rimanere, ma in tanti volevano prendere altre strade.