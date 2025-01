Sbircialanotizia.it - Caso Stormy Daniels, ira di Trump: “Caccia alle streghe, americani con me”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il lungo post del presidente eletto Usa dopo la condanna: "Accuse illegali. Non c'è une non c'è mai stato, l'intera truffa merita di essere annullata" "I democratici radicali hanno perso un'altra patetica e antiamericana". Dopo la condanna per il, sui social si scatena l'ira del presidente eletto .L'articolo, ira di: “con me” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.