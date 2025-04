Ilrestodelcarlino.it - La statua del re. Ferrara unita invoca. Vittorio Emanuele II

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel nome di sua maestà. Esattamente non sappiamo se si tratti di un afflato risorgimentale o di una ritrovata affezione a uno dei più significativi tributi al padre della Patria. Ma, attorno alladi reII si è (ri)acceso un interessante dibattito che sta portando a una curiosa convergenza politica: maggioranza e opposizione sono concordi nel ricollocarla in uno dei parchi più belli di. O il Massari o il Pareschi. A sollevare il problema della collocazione delladi Sua altezza Reale, il cui nome biancheggia sul marmo del Vittoriano in piazza Venezia, è stato un documento del Pd. Ed è stato l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, a incaricarsi di rispondere dalle colonne del Carlino. Una premessa, è doverosa: la scultura realizzata dall’artista Giulio Monteverde ha da sempre un’avversa fortuna.