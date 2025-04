Ultima giornata ’particolare’

Ultimo appuntamento con la serie di conferenze '7 giornate particolari nella storia di Cesena' condotte da Franco Spazzoli nell'ambito di un progetto di collaborazione tra assessorato alla Cultura e associazione Auser. Spazzoli ha raccontato, con l'ausilio di immagini, la tragedia delle deportazioni degli ebrei cesenati, il ruolo di Cesena nel passaggio del Rubicone da parte di Cesare, l'importanza di Andrea Malatesta zio di Novello, la figura del cronista Giuliano Fantaguzzi, la strage di San Francesco del 14 luglio 1495. L'ultima conferenza, in programma oggi alle 17 nell'aula magna della Malatestiana, sarà dedicata alla giornata del 5 maggio 1813 quando venne benedetto il nuovo cimitero, realizzato lontano dalle mura cittadine come prescrivevano le disposizioni napoleoniche dettate da ragioni igieniche e ideologiche.

