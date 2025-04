Romagna faentina controllo di vicinato Da giovedì sarà attiva la app

"Il migliore antifurto è il vicino di casa". Era questo il leitmotiv del progetto 'Fa Tam Tam', nome onomatopeico legato alla diffusione di messaggi e informazioni tra persone che a Faenza riassume il concetto di controllo di vicinato sul quale dal 2015 è stato avviato un progetto in città, poi esteso nel 2018 ai sei comuni dell'Unione della Romagna faentina con l'obiettivo particolare di contrastare i reati predatori e segnalare particolari eventi sospetti. Il progetto dopo un decennio si è evoluto, e grazie alle nuove tecnologie e soprattutto alle risorse regionali stanziate, è diventato una app, che sarà attivata definitivamente dal 17 aprile. Dal 2023 l'amministrazione locale ha tenuto diversi incontri nei quartieri della città, interrotti dall'alluvione e poi ripresi di recente, per spiegare il funzionamento della nuova app, che nel frattempo è stata corretta in alcune funzionalità.

