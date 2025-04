Sicure e redditizie Più obbligazioni nei portafogli

obbligazioni dovrebbero fornire rendimenti complessivi positivi nel 2025. La domanda di titoli a reddito fisso dovrebbe rimanere estremamente elevata quest’anno, con le obbligazioni che potrebbero ancora una volta fungere da elementi di diversificazione nei portafogli generando al contempo rendimenti complessivi elevati". Sarà un anno nel quale, però, bisognerà muoversi con prudenza anche sul fronte dei bond, sia governativi sia corporate delle società, perché lo scenario di un’ulteriore discesa dei tassi con la guerra dei dazi di Trump, il rischio di una ripresa dell’inflazione e le incognite geopolitiche che potrebbe frenare la crescita delle economie del mondo, non appare più così certo e comunque significativo come si pensava qualche mese fa. Quotidiano.net - Sicure e redditizie. Più obbligazioni nei portafogli Leggi su Quotidiano.net IL 2025 SARÀ un anno ancora favorevole all’investimento obbligazionario. Ne sono convinti i principali gestori di case d’investimento, banche e Sim. "Con una solida crescita economica negli USA, rendimenti da interessi cedolari iniziali elevati e un’inflazione più sotto controllo – spiega Flavio Carpenzano, Investment Director Reddito Fisso di Capital Group – ledovrebbero fornire rendimenti complessivi positivi nel 2025. La domanda di titoli a reddito fisso dovrebbe rimanere estremamente elevata quest’anno, con leche potrebbero ancora una volta fungere da elementi di diversificazione neigenerando al contempo rendimenti complessivi elevati". Sarà un anno nel quale, però, bisognerà muoversi con prudenza anche sul fronte dei bond, sia governativi sia corporate delle società, perché lo scenario di un’ulteriore discesa dei tassi con la guerra dei dazi di Trump, il rischio di una ripresa dell’inflazione e le incognite geopolitiche che potrebbe frenare la crescita delle economie del mondo, non appare più così certo e comunque significativo come si pensava qualche mese fa.

Ne parlano su altre fonti Sicure e redditizie. Più obbligazioni nei portafogli. Sicure e redditizie. Più obbligazioni nei portafogli. Le migliori obbligazioni da comprare: guida, vantaggi e rischi. Investire in Obbligazioni: Ecco Come Fare nel 2025. Migliori obbligazioni da comprare. Obbligazioni da Comprare: Guida ai Migliori Investimenti del 2025.

msn.com comunica: Sicure e redditizie. Più obbligazioni nei portafogli - IL 2025 SARÀ un anno ancora favorevole all’investimento obbligazionario. Ne sono convinti i principali gestori di case d’investimento, banche ...

bluerating.com comunica: Bond high quality: ecco perchè metterli in portafoglio - Con l’allentamento della politica monetaria da parte della Bce, gli investitori più prudenti si trovano di fronte a una nuova sfida: come proteggere il capitale in un contesto in cui i rendimenti ...

Si apprende da quifinanza.it: Obbligazioni di alta qualità, valida alternativa ai depositi bancari: ecco perchè - “Con l’allentamento della politica monetaria europea, gli investitori più prudenti devono trovare nuovi modi per proteggere e far crescere il proprio capitale in sicurezza. Le obbligazioni di alta qua ...