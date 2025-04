Pace e scenari politici l’evento Stasera c’è D’Alema a Casalgrande

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande la locale Fondazione Enrico Berlinguer, in occasione del 15° anno di attività, organizza un incontro su 'La Pace giusta' con ospite Massimo D'Alema, con l'intervento del parlamentare Andrea Rossi, di Dumas Iori (Fondazione Reggio Tricolore) e Alda Iori (Fondazione Berlinguer). Prevista pure la presentazione del nuovo numero della rivista 'Italiani Europei' e con l'intervento di D'Alema, politico, giornalista, scrittore, già presidente del Consiglio tra il 1998 e il 2000. Mentre giovedì 24 aprile alle 21 in teatro è previsto lo spettacolo "Cuori di terra" del Teatro dell'Orsa. Oggi in programma vari eventi per bambini e famiglie nelle biblioteche di Reggio. Alle 18,45 alla biblioteca San Pellegrino-Gerra è in programma 'Easter Bunny', letture in inglese e laboratorio creativo per conoscere usi, costumi e tradizioni britanniche, a cura di Emiliana Campanini.

