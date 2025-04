È morto Mario Vargas Llosa fu premio Nobel per la Letteratura

Tgcom24.mediaset.it - È morto Mario Vargas Llosa, fu premio Nobel per la Letteratura Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il romanziere peruviano aveva da poco compiuto 89 anni, la notizia della morte è stata data dal figlio

Potrebbe interessarti anche:

Lima - è morto Mario Vargas Llosa

E' stato uno dei più importanti scrittori e intellettuali contemporanei. 3. Nato in Perù nel 1936, è autore di romanzi, saggi, opere teatrali. 09 Mario Vargas Llosa è morto a 89 anni a Lima.

Il poliziotto che catturava i mafiosi morto a Palermo : Addiopizzo ricorda Mario Bignone nel giorno del suo compleanno

. Alla presenza della moglie Giovanna Geraci, dei colleghi e degli amici, l’hanno. Oggi, in occasione del suo cinquantanovesimo compleanno, è stato ricordato nella sede di Addiopizzo – bene confiscato alla mafia e restituito alla collettività nel 2010 – il dirigente della polizia Mario Bignone.

Incidente spaventoso - morto sul colpo : la vittima è Mario Marcheselli - notizia terribile

L’impatto è avvenuto in discesa, in un tratto particolarmente insidioso della strada. L’allarme è stato dato attorno alle 16. . Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Brescia, l’uomo, alla guida del suo scooter, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta proprio mentre affrontava una curva, finendo per scontrarsi frontalmente contro un SUV Bmw condotto da una donna di 60 anni.

Ne parlano su altre fonti È morto Mario Vargas Llosa, fu premio Nobel per la Letteratura. Addio a Mario Vargas Llosa: i libri, il Nobel e la lite a pugni con García Márquez. Addio a Mario Vargas Llosa, Nobel per la Letteratura: è morto a Lima a 89 anni. Mario Vargas Llosa è morto: addio allo scrittore dell’individuo e del potere. È morto Ernesto Franco, direttore generale di Einaudi e scrittore genovese. È morto Ernesto Franco: lo scrittore e direttore generale che ha rilanciato la nuova Einaudi.

msn.com riferisce: Morto a 89 anni Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura - Se ne va Mario Vargas Llosa, uno dei massimi scrittori del Sud America e del mondo. Scrittore e drammaturgo peruviano, naturalizzato spagnolo, Llosa aveva 89 anni. È morto a Lima "in pace, circondato ...

Segnala msn.com: E' morto il Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa - Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Lo ha reso noto poco fa suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X. (ANSA) ...

Lo riporta msn.com: Vargas Llosa, una vita per immagini - Una rassegna di foto, video, interviste e dichiarazioni pubbliche del grande scrittore peruviano, premio Nobel per la letteratura 2010, morto a 89 anni a Lima ...