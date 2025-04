Fuorisalone ancora in coda per ore È boom di visite nelle case private

Due suoi progetti sono stati candidati al Fuorisalone Award e 5 progetti selezionati per aggiudicarsi le Menzioni Speciali (Sostenibilità, Tecnologia, Comunicazione). Ed è stato Mission Aldebaran di Marc-Antoine Barrois ad aggiudicarsi la vittoria del Fuorisalone Award.

Eccessi da Fuorisalone - due creativi ne studiano l’impatto sui quartieri. Il futuro : il design sociale

Si possono, quindi, immaginare nuovi approcci di fronte alle sfide urbane imposte dagli eventi globali? Il Nieuwe Instituut di Rotterdam torna alla design week con “Redesigning Design Weeks” in collaborazione con CheFare e con l’ambasciata e il consolato generale dei Paesi Bassi.

Fuorisalone - Vittoria Ricci incontra gli studenti all’Accademia di Brera e racconta “il design del linguaggio televisivo di Striscia”

Sono oltre 400 le cause intentate contro ‘Striscia la notizia’, tutte finora vinte da Antonio Ricci e dalla sua squadra. . Anche la simbologia di Striscia è stata al centro dello scambio con gli studenti.

Vittoria Ricci in Accademia di Brera durante il Fuorisalone racconta agli studenti “Il design del linguaggio televisivo di Striscia”

. Il segreto è sapersi rinnovare costantemente da 37 anni», ha spiegato Vittoria Ricci, «con un'attenzione particolare alla sostenibilità», come testimoniato dalle battaglie di Vittorio Brumotti in sella alla sua bici e dai tanti servizi il cui scopo è «la tutela dell'ambiente, anche con il FAI.

