Squarcio troppo piccolo via a mani vuote

mani vuote. L’altra notte intorno alle 4 e 15 ladri guastatori hanno preso di mira lo sportello continuo della filiale di Robbiate Btl, la Banca del territorio lombardo. "Erano in due, vestiti di scuro, li abbiamo visti armeggiare", raccontano alcuni testimoni che abitano in zona e hanno subito telefonato al 112. I ladri sono comunque riusciti a far saltare la bocchetta da cui vengono erogati i soldi utilizzando probabilmente del gas infiammabile, perché i residenti hanno riferito di una vampata e di un’esplosione. Inoltre sono stati riscontrati segni di bruciatura nel punto dove il bancomat è stato manomesso. La deflagrazione ha però aperto uno Squarcio troppo piccolo e subito i ladri hanno sentito avvicinarsi le sirene dei carabinieri. Ilgiorno.it - Squarcio troppo piccolo, via a mani vuote Leggi su Ilgiorno.it Hanno fatto saltare il bancomat, ma hanno dovuto battere in ritirata a. L’altra notte intorno alle 4 e 15 ladri guastatori hanno preso di mira lo sportello continuo della filiale di Robbiate Btl, la Banca del territorio lombardo. "Erano in due, vestiti di scuro, li abbiamo visti armeggiare", raccontano alcuni testimoni che abitano in zona e hanno subito telefonato al 112. I ladri sono comunque riusciti a far saltare la bocchetta da cui vengono erogati i soldi utilizzando probabilmente del gas infiammabile, perché i residenti hanno riferito di una vampata e di un’esplosione. Inoltre sono stati riscontrati segni di bruciatura nel punto dove il bancomat è stato manomesso. La deflagrazione ha però aperto unoe subito i ladri hanno sentito avvicinarsi le sirene dei carabinieri.

Potrebbe interessarti anche:

Cassolnovo - fanno esplodere il bancomat ma il colpo fallisce : ladri in fuga a mani vuote

E sempre a Cassolnovo, meno di due mesi dopo, il 20 gennaio dello scorso anno, era toccato al Postamat in via Cattaneo. Qualcosa però non ha funzionato, o perché la 'marmotta' non era stata inserita bene o perché l'esplosivo non era sufficiente per proiettare la cassa all'esterno.

Tentativo di furto in un asilo a Pacevecchia - ladri via a mani vuote

Dopo un primo sopralluogo nulla sembra essere stato rubato. . Tempo di lettura: < 1 minutoTentato furto ad un asilo nido a Pacevecchia. I malviventi dopo aver rotto un vetro sono entrati all’interno rovistando nei vari ambienti della scuola.

Affari Tuoi - Martina e Yuri non accettano l’aiuto del Dottore : marito e moglie tornano a casa a mani vuote

I concorrenti finiscono alla Regione Fortunata e sbagliano. Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 8 aprile gioca Martina insieme a suo suoi marito Yuri.

Ne parlano su altre fonti Squarcio troppo piccolo, via a mani vuote. L’emergenza dei disoccupati over 50 che stiamo facendo finta di non vedere. Salento, la falce di luna rossa illumina la Torre dell'Alto: sullo sfondo le luci di Taranto.

Scrive ilgiorno.it: Squarcio troppo piccolo, via a mani vuote - Hanno fatto saltare il bancomat, ma hanno dovuto battere in ritirata a mani vuote. L’altra notte intorno alle 4 ...