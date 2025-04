Quotidiano.net - Una cultura del risparmio inclusiva e accessibile

Leggi su Quotidiano.net

PROMUOVERE unadel: è questo uno dei cardini del Salone del2025. L’evento, in particolare durante la terza giornata, dedicherà specifica attenzione alla formazione professionale e all’educazione finanziaria, elementi fondamentali per risparmiatori di tutte le età e specialmente per le nuove generazioni. Un’opportunità anche per i professionisti del settore, che potranno arricchire le proprie competenze e affinare il dialogo con il pubblico dei risparmiatori, favorendo una comunicazione più chiara ed efficace sui temi chiave della gestione finanziaria. Del resto che esista un’ancora insufficiente livello di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa e significativi gap di genere e d’età lo confermano le ricerche. I dati 2024 presentati dal terzo rapporto Edufin Index, l’Osservatorio di Alleanza Assicurazioni, Fondazione Gasbarri e Sda Bocconi, avevano qualche mese fa messo in luce la necessità di migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, ancora insufficiente.