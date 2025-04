Ilgiorno.it - Pillole di sicurezza coi super-occhiali. Simulano cosa accade da ubriachi

Leggi su Ilgiorno.it

Lotta alle stragi del sabato sera, al liceo Banfi approda “on the road“, Croce Rossa e Bridgestone portano all’istituto di Vimercatechela guida daper far toccare con mano ai ragazzi i rischi che corrono mettendosi al volante dopo avere bevuto. Il progetto ha già raggiunto più di 9.900 studenti nelle scuole di tutta Italia e ha l’obiettivo "di formare una nuova generazione di automobilisti consapevoli", sottolinea l’azienda degli pneumatici che da tempo ha lanciato l’iniziativa. Protagonista anche in Brianza la formula consolidata che coinvolge gli adolescenti in una serie di attività formative, ludiche e sensoriali, "pensate per rafforzare la consapevolezza sui comportamenti responsabili alla guida e più in generale nello spazio urbano". Tra le proposte, la simulazione di chiamata al 112, a rispondere il commissario capo della polizia locale Massimo Meda.