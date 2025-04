Ilrestodelcarlino.it - Addio a Villiam Fiorini, gelataio di Arceto

Vasto cordoglio ha suscitato adla scomparsa di Umberto, 85 anni, per tutti ‘’. Seguendo una tradizione da padre in figlio, per decenni, assieme all’inseparabile moglie Orietta Cingi ha gestito l’omonima e storica gelateria di via Pagliani, sul ponte del Tresinaro. Un punto obbligato anche per i numerosi ciclisti che, provenienti dalla Bassa, attraversavanoper salire sulle colline. Umberto e Orietta erano una coppia stimata, gentile con la clientela: in passato donarono una gigantesca ‘campana’ pasquale di oltre 6 chili ai bambini dell’asilo parrocchiale di. Oltre alla moglie Orietta, lo piangono il figlio Daniele, la nuora Diana e i nipoti Isak e Andra. I funerali disi svolgeranno in forma privata.