Investire di più sulla previdenza integrativa

Investire per avere una rendita in grado di mantenere la qualità della vita quando si smetterà di lavorare. Il tema della previdenza, compresa quella integrativa quanto mai necessaria di fronte alla riduzione del valore delle pensioni che saranno erogate dall’Inps a chi oggi comincia il suo percorso professionale o è a metà del guado, è oggi più che mai d’attualità. E lo sarà anche durante gli incontri e gli approfondimenti della quindicesima edizione del Salone del risparmio che si apre domani. Del resto la consapevolezza della problematica previdenziale è aumentata e si inizia anche a pensare a risparmiare per quando si smetterà di lavorare, ma ancora la percentuale di chi lo fa non è soddisfacente e, soprattutto, gli investimenti che vengono effettuati non sono spesso i più adeguati. Quotidiano.net - "Investire di più sulla previdenza integrativa" Leggi su Quotidiano.net RISPARMIARE eper avere una rendita in grado di mantenere la qualità della vita quando si smetterà di lavorare. Il tema della, compresa quellaquanto mai necessaria di fronte alla riduzione del valore delle pensioni che saranno erogate dall’Inps a chi oggi comincia il suo percorso professionale o è a metà del guado, è oggi più che mai d’attualità. E lo sarà anche durante gli incontri e gli approfondimenti della quindicesima edizione del Salone del risparmio che si apre domani. Del resto la consapevolezza della problematica previdenziale è aumentata e si inizia anche a pensare a risparmiare per quando si smetterà di lavorare, ma ancora la percentuale di chi lo fa non è soddisfacente e, soprattutto, gli investimenti che vengono effettuati non sono spesso i più adeguati.

Ne parlano su altre fonti "Investire di più sulla previdenza integrativa". Pensione Integrativa Migliore: Quale Conviene nel 2025?. Meglio fondo pensione o PAC su ETF? Il confronto. Fondi pensione, convengono? E quanto si dovrebbe versare?. Fondi negoziali, quante differenze nella stessa classe di investimento!. Previdenza integrativa in cerca di efficienza.

quotidiano.net riferisce: "Investire di più sulla previdenza integrativa" - RISPARMIARE e investire per avere una rendita in grado di mantenere la qualità della vita quando si smetterà di ...

Segnala tag24.it: Pensione con la previdenza complementare: quando conviene e come funziona nel 2025 - La previdenza complementare è un valido strumento per integrare la pensione pubblica, garantendo un tenore di vita adeguato: quando conviene e come funziona.

Lo riporta msn.com: Previdenza integrativa: chiave per pensione anticipata? - Pensione a 64 anni: un traguardo più vicino ... quanti riescono a investire somme considerevoli nella previdenza integrativa? Per molti, soprattutto coloro con stipendi modesti, risulta difficile ...