Una terapia di gruppo arriva in prima TV su Sky e NOW la commedia con Bisio Buy e Santamaria

arriva su Sky Cinema in prima TV una commedia irresistibile con Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria, UNA terapia DI gruppo, in onda lunedì 14 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Sette sconosciuti, sette DOC diversi, una sola ora di terapia: cosa potrà mai andare storto? Da questo spunto prende vita il film di Paolo Costella UNA terapia DI gruppo, che racconta le ossessioni del nostro tempo attraverso le storie di sette persone affette da disturbi ossessivo compulsivi in cui tutti, per certi versi, ci possiamo immedesimare. Tratto dal soggetto originale "Toc Toc" di Laurent Baffie e dall'adattamento spagnolo di Juliàn Quintanilla, UNA terapia DI gruppo è una produzione WARNER BROS.

Guida TV Sky Cinema e NOW : Una terapia di gruppo - Lunedi 14 Aprile 2025

Alle 21. . 45 su Sky Cinema Comedy HD va in onda Una terapia di gruppo, una commedia italiana corale che mescola ironia e riflessione. Lunedi 14 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

