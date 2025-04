Quotidiano.net - Netrais lancia la cartolarizzazione immobiliare green

Leggi su Quotidiano.net

, azienda della rigenerazione urbana fondata nel 2020, ha concluso un innovativo programma di, ramp-up e revolving relativo a immobili residenziali che saranno oggetto di frazionamento e successiva rivendita. Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che la, la prima in Italia realizzata nel comparto del ‘flipping’residenziale (cioè acquistare un immobile per poi rivenderlo nel più breve tempo possibile con profitto), è stata strutturata con l’assistenza di Banca Finint e Banca Ifis in qualità di Arranger e di Value Creation Team in qualità di strategic advisor di. Il programma, di importo complessivo pari a 50 milioni e con struttura ramp-up e revolving, permette adi dotarsi di uno strumento finanza alternativa per supportare lo scale up del proprio business model che prevede l’acquisto di immobili residenziali e la successiva rivendita a seguito della ristrutturazione e del frazionamento degli stessi, secondo scrupolosi parametri di rigenerazione urbana e stringenti obiettivi di efficientamento energetico (Esg).