Kolasinac rottura del legamento crociato anteriore | stop di almeno 6 mesi

rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro dopo la partita con il Bologna. Ecodibergamo.it - Kolasinac, rottura del legamento crociato anteriore: stop di almeno 6 mesi Leggi su Ecodibergamo.it IL DOPO PARTITA. Per il difensore nerazzurrodele una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro dopo la partita con il Bologna.

Atalanta - tegola Sead Kolasinac : rottura del legamento crociato e lesione del menisco

E’ finita anticipatamente la stagione di Sead Kolasinac. Saranno gli specialisti a definire se, dove e come ricorrere all’intervento chirurgico, come è accaduto per esempio a Scamacca e Scalvini, entrambi operati nella clinica romana di Villa Stuart dal professor Mariani e poi rientrati dopo sei mesi dalla rottura del legamento.

Atalanta : rottura del legamento crociato per Kolasinac - fuori almeno 6 mesi

Pessime notizie in casa Atalanta, con Gian Piero Gasperini che perderà a lungo Sead Kolasinac. Il difensore di proprietà della Dea, nel corso...

