In strada con l’ecstasy In manette due uomini

Ilgiorno.it - In strada con l’ecstasy. In manette due uomini Leggi su Ilgiorno.it La polizia li ha notati a mezzogiorno di sabato, in via Pastonchi, a pochi passi da via Novara, nella periferia ovest della città. Il loro atteggiamento era “sospetto“, così gli agenti hanno deciso di controllarli: i due, entrambi italiani, di 35 e 32 anni, con precedenti, nascondevano un sacchetto di plastica con dentro pasticche di Mdma-ecstasy. In totale, 120 grammi. Così sono stati arrestati e accompagnati a San Vittore in attesa di convalida. Una Volante li ha individuati mentre stava perlustrando la zona, un quartiere popolare che è finito sulle pagine di cronaca anche per richieste di interventi di manutenzione e disagi nelle abitazioni durante il maltempo. Ma tra i problemi segnalati c’è sempre stato anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in pieno giorno. M.V.

