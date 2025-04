Sfida alla povertà educativa Cinque coop sociali di Rho uniscono le forze e le idee

Cinque cooperative sociali e tante sfide educative da affrontare insieme, perché "l’educazione ha bisogno di un’attenzione collettiva". È questo il senso del “Manifesto“ proposto dalle cooperative sociali del Rhodense Comin, Stripes, Treeffe, Serena e Gp2 e presentato nel corso di un incontro pubblico. L’obiettivo è creare una visione comune per affrontare i bisogni educativi delle famiglie e del territorio di Rho, puntando sulla competenza e professionalità. Un laboratorio “Strada facendo“ con proposte concrete e un Manifesto, "risultato di una collaborazione consolidata tra le nostre cooperative, impegnate in servizi scolastici, domiciliari e di prevenzione, rivolti a minori, famiglie e gruppi". "La scelta di lavorare insieme nasce dalla volontà di rispondere in modo efficace alle necessità del territorio e garantire interventi educativi qualificati". Ilgiorno.it - Sfida alla povertà educativa. Cinque coop sociali di Rho uniscono le forze e le idee Leggi su Ilgiorno.it erativee tante sfide educative da affrontare insieme, perché "l’educazione ha bisogno di un’attenzione collettiva". È questo il senso del “Manifesto“ proposto dalleerativedel Rhodense Comin, Stripes, Treeffe, Serena e Gp2 e presentato nel corso di un incontro pubblico. L’obiettivo è creare una visione comune per affrontare i bisogni educativi delle famiglie e del territorio di Rho, puntando sulla competenza e professionalità. Un laboratorio “Strada facendo“ con proposte concrete e un Manifesto, "risultato di una collaborazione consolidata tra le nostreerative, impegnate in servizi scolastici, domiciliari e di prevenzione, rivolti a minori, famiglie e gruppi". "La scelta di lavorare insieme nasce dvolontà di rispondere in modo efficace alle necessità del territorio e garantire interventi educativi qualificati".

