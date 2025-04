Ilveggente.it - Berrettini salta Monaco: la diagnosi dell’infortunio e i tempi di riposo

Matteoha rinunciato al BMW Open 2025: ecco qual è il problema al piede che ha fermato la sua corsa sulla terra rossa.Lo credevamo capace di tutto o quasi, dopo averlo visto battere con cotanta maestria il numero 2 del mondo. Ma se la vittoria ai danni di Sascha Zverev è stata epica in tutto e per tutto, è stata tutt’altro che indimenticabile la partita giocata contro il suo connazionale Lorenzo Musetti. Si è intuito subito che qualcosa non andava, ma per capire cosa effettivamente stesse accadendo abbiamo dovuto attendere, come si ricorderà, il terzo parziale.: lae idi(AnsaFoto) – Ilveggente.itMatteoha richiesto il medical time-out a un tiro di schioppo dalla fine del match, ed è stato in quel momento che il quadro si è fatto improvvisamente più chiaro.