Ilgiorno.it - "Coltivate i vostri sogni". Ecco 78 borse di studio

C’è chi sogna di diventare pilota, chi si prepara per iscriversi a Ingegneria aerospaziale e chi, invece, è più portato per educazione e scienze umane., aspettative per il futuro e una borsa ditra le mani per 30 studenti e studentesse delle scuole superiori e 48 delle scuole medie di Rho. Si è svolta a Villa Burba la consegna dellediistituite dal Comune di Rho per premiare studenti meritevoli, riferite all’anno scolastico 2023/2024. La sala convegni era affollata di ragazzi, genitori e parenti dei premiati: per gli studenti delle superioridida 350 euro, per quelli delle medie 200 euro. Alla cerimonia erano presenti l’assessore alla scuola Paolo Bianchi e il sindaco Andrea Orlandi. "Lediriconoscono gli sforzi affrontati e la bellezza di compiere un percorso scolastico che regala soddisfazioni, oltre a relazioni e incontri che durano spesso per tutta la vita", spiegano il sindaco e l’assessore che, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze, hanno ricordato l’importanza di coltivaree obiettivi ambiziosi".