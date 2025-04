Quotidiano.net - Fratelli Pagani. I re degli aromi per l’industria alimentare

Leggi su Quotidiano.net

SONO gli specialisti dei sapori, di quelli buoni, in particolare. Perché il sapore del prosciutto cotto è quello che è non solo grazie alla carne, perché senza glie la tecnologia produttiva la coscia cotta sarebbe un lesso qualsiasi. Ladi Milano produce e commercializzae ingredienti esclusivi per, con una grande esperienza nei prodotti per la lavorazione e trasformazione della carne. Facendo tesoro del profondo know how costruito negli oltre 100 anni, sono state ampliate le specializzazioni aziendali, le gamme di prodotti e le loro applicazioni puntando su flessibilità e spirito innovativo. A metàanni ’80 del 900 erano al lavoro 8 persone, oggi sono oltre 150, ed è passata da 600mila euro a 50 milioni di ricavi consolidati. All’inizio si lavoravano 20mila kg di pepe, oggi se ne importano dalle origini e lavorano 500mila.