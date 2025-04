Asset management in vetrina al Salone del Risparmio

PARTIRÀ DOMANI 15 aprile e si concluderà giovedì 17 la quindicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana dell'Asset management e il primo in Europa nel settore per numero di partecipanti. Ideato da Assogestioni – l'Associazione italiana dei gestori del Risparmio che rappresenta circa 300 tra società di gestione del Risparmio, Sim, gestori esteri, banche e assicurazioni – il Salone del Risparmio dura tre giorni: i primi due sono riservati a operatori e stakeholder del settore; la terza giornata è aperta gratuitamente anche ai risparmiatori, sia chi investe già nei prodotti del Risparmio gestito, sia chi si avvicina per la prima volta al settore e desidera saperne di più, nonché a giovani laureati, laureandi e studenti. Il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 15.

