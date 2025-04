Ilrestodelcarlino.it - Nuove linee guida del ministro: incontro sul futuro della scuola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Secondo l’ultimo rapporto Censis, il 35% degli adulti italiani non riesce a comprendere se non testi molto brevi e molto semplici. Solo il 5% raggiunge livelli adeguati di comprensionescrittura. Tra gli studenti delle superiori, ben il 43,5% non raggiunge competenze minime in italiano e il 47,5% in matematica. Un italiano su cinque non sa chi fosse Giuseppe Mazzini. Il 41% degli studenti confondono le poesie di Leopardi con quelle di D’Annunzio. Molti studenti non sanno neppure situare la Palestina e qualcuno persino non conosce l’area geografica in cui scorre il fiume Po. Per cercare di far fronte a questa situazione che, per certi versi, appare drammatica, ildell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha predisposto le(per infanzia e primo ciclo), che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2026-2027, concepite per affrontare alcune criticità del sistema educativo, oltre che per rafforzare la formazione culturale e identitaria dei giovani.